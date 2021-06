Segundo a Câmara de Deputados, "para cada serviço (almoço e jantar), as opções podem variar, mas não podem ser misturadas durante um serviço". Nos restaurantes que optarem pelo 'covid check', o levantamento das restrições estende-se aos funcionários.

Covid check. Restaurantes vão poder variar as opções mas em horários separados

Segundo a Câmara de Deputados, "para cada serviço (almoço e jantar), as opções podem variar, mas não podem ser misturadas durante um serviço". Nos restaurantes que optarem pelo 'covid check', o levantamento das restrições estende-se aos funcionários.

Com a entrada em vigor da nova lei covid, os restaurantes e os cafés vão poder escolher se querem ou não implementar o esquema covid check. Tal como já tinha sido noticiado, a restauração é livre de manter o formato atual ou aderir ao novo passaporte sanitário, que será discutido e deverá ser aprovado no final desta semana, pelo Parlamento.

Restaurantes e cafés podem abrir até à 1h da madrugada a partir de 13 de junho Novas medidas de alívio foram anunciadas esta quarta à tarde por Xavier Bettel e Paulette Lenert. Recolher obrigatório acaba.

Segundo noticia o site da Câmara de Deputados, na sequência da reunião de ontem da Comissão da Saúde, se o proprietário de restaurante ou café que optar pelo esquema covid check, as barreiras que atualmente existentes serão levantadas tanto para os clientes como para os funcionários.



Já se os restaurantes, cafés e bares optarem por continuar a servir o público nas condições atuais, o número de pessoas nas mesas dentro dos estabelecimentos mantém-se limitado a quatro pessoas.

No entanto, "para cada serviço (almoço e jantar), as opções podem variar, mas não podem ser misturadas durante um serviço", refere a mesma notícia. Uma adaptação que se baseia numa "certa relação de confiança" com os clientes e os proprietários de restaurantes, afirmou a ministra da Saúde, Paulette Lenert, em resposta à questão de um deputado sobre aplicabilidade do covid check no terreno.

'Covid check'. O que é, quem o pode utilizar, e onde Código QR anunciado ontem pelo primeiro-ministro vai ditar o regresso a uma vida mais normal aos residentes do Grão-Ducado. Saiba o que é, para que serve, quem o pode utilizar, e onde.

O covid check é um comprovativo de imunidade ou atestado de não infeção com o vírus SARS-Cov-2. Através dele, um teste negativo, uma infeção já curada ou a vacinação podem ser confirmados pelos serviços e comércio, através de um código QR, que pode ser pedido através da página pessoal no MyGuichet.lu.

O covid check pode ser descarregado como uma aplicação móvel, mas pode ser também pedido como documento em papel, com um código QR.

Este atestado será também integrado no certificado digital europeu que permitirá, a partir de 1 de julho, ser usado nas viagens entre os países europeus.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.