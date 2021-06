Código QR anunciado ontem pelo primeiro-ministro vai ditar o regresso a uma vida mais normal aos residentes do Grão-Ducado. Saiba o que é, para que serve, quem o pode utilizar, e onde.

'Covid check'. O que é, quem o pode utilizar, e onde

O líder do Governo, Xavier Bettel, e a ministra da Saúde, Paulette Lenert, anunciaram esta quarta-feira um novo alívio das regras sanitárias no Grão-Ducado. No centro do regresso a uma vida 'mais normal' estará a Covid check. O Contacto explica tudo sobre o funcionamento do dispositivo.

O que é o Covid check?

O Covid check é um certificado que poderá ser descarregado para o telemóvel ou impresso que disponibiliza um código QR [código de barras bidimensional] que vai dar acesso a locais, eventos, viagens por quem cumpre pelo menos uma de três condições: 1.) já foi vacinado totalmente contra a covid-19; 2.) já esteve infetado com o vírus SARS-CoV-2; 3.) ou por quem possua um teste negativo para a covid-19, seja PCR ou antigénio, feito por um médico ou profissional de saúde certificado.

Há uma outra condição para ser considerado vacinado: os residentes que já estiveram infetados mas que já recuperaram e tomaram a primeira dose da vacina também são considerados vacinados. Ou no caso da vacina da Janssen que é de dose única.



Como é gerado este código?

O código QR será gerado através de um certificado passado por um médico ou profissional de saúde, que poderá ser acedido por cada residente através da conta pessoal em MyGuichet.lu. Por exemplo, quando um residente completa a vacinação contra a covid-19, o médico do centro emitirá um certificado digital que poderá ser acedido através da página pessoal de cada residente no MyGuichet.lu.

Outro exemplo poderá ser a realização de um teste num centro de testagem, onde após o resultado negativo é emitido o código QR que pode ser mostrado por exemplo a ida ao restaurante ou para viajar.

Este certificado inclui assim um código QR, que poderá ser descarregado para um smartphone ou impresso através da conta pessoal do MyGuichet.lu, e posteriormente scaneado pelos estabelecimentos, por exemplo, na ida ao restaurante ou a um evento com obrigatoriedade de teste. Funciona assim como comprovativo de vacinação, teste negativo ou infeção já curada.

A quem vai ser atribuído o Covid check?

O certificado será atribuído aos residentes que já completaram a vacinação contra a covid-19, já estiveram infetados e já estão livre do vírus, ou que possuam um comprovativo de teste necessário para consumir dentro da Horeca ou participar em eventos culturais ou desportivos, dentro dos limites temporais estabelecidos.

O que posso fazer com o Covid check?

O certificado permite entrar em todos os espaços ou eventos para os quais é necessário um teste negativo, por exemplo, e para viajar. Por exemplo, na restauração, para as mesas de dez ou mais pessoas pode apresentar um Covid check.

O mesmo para eventos culturais e desportivos que requeiram a apresentação de um Covid check com um máximo de 300 pessoas.

E se não tiver um Covid check posso ir ao restaurante na mesma?

Sim, quem não tiver o código QR e quiser ir ao café ou restaurante continuará a ter a possibilidade de fazer um autoteste no local.

E viajar?

Apesar de o Covid check ser à partida mais prático para os utilizadores, os comprovativos emitidos até à data em formato papel ou digital continuam a ser válidos. A partir de 1 de julho, o Covid check passa também a integrar o Certificado Digital Europeu, passando a ser utilizado apenas este QR code para viajar entre os Estados-membros da UE.

