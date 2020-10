Bettel sublinhou que o aumento drástico de novos casos no Luxemburgo está a ser “um quebra cabeças para o Governo”.

Covid-19. Xavier Bettel não descarta novas medidas mais restritivas

Susy MARTINS Bettel sublinhou que o aumento drástico de novos casos no Luxemburgo está a ser “um quebra cabeças para o Governo”.

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, não descarta novas medidas mais restritivas para fazer face à pandemia da covid-19. Foi o que o próprio avançou esta manhã aos microfones da RTL, à margem da cimeira europeia, em Bruxelas.

No boletim de ontem, o Ministério da Saúde deu conta de 214 novas infeções, em quase 6.000 testes realizados. Trata-se do segundo valor mais elevado registado no país desde o início da pandemia.

A 23 de março, o Luxemburgo tinha contabilizado 219 casos. No entanto, na altura, os números dos transfronteiriços testados no Luxemburgo também entravam para as estatísticas. Atualmente, há 53 pessoas hospitalizadas, sendo que quatro estão nos cuidados intensivos.

Deputados rejeitam moção que pedia saída de Jean Asselborn do Governo A moção foi entregue no Parlamento pelo presidente do partido do ADR, Fernand Kartheiser.

Embora não considera o contexto alarmante, o líder do Executivo frisa que a situação tem de ser controlada. Xavier Bettel acrescentou ainda que devido a este aumento de casos no país, o Conselho de Ministro voltará a reunir-se em breve.

Para preparar essa reunião, o primeiro-ministro deverá reunir-se ainda hoje com a ministra da Saúde, Paulette Lenert, e com um grupo de especialistas, para avaliar a situação atual.

Segundo a RTL, é provável que seja convocado ainda este fim-de-semana um Conselho de Ministros extraordinário em que voltarão a ser tomadas medidas mais restritivas para assim limitar a propagação da covid-19.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.