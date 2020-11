O chefe de Governo deverá confirmar que as novas medidas restritivas, nomeadamente o fecho dos restaurantes, vão entrar em vigor na próxima segunda-feira.

Covid-19. Xavier Bettel fala hoje novamente ao país às 14 horas

O primeiro-ministro volta hoje a falar ao país, três dias após ter anunciado novas medidas restritivas que poderão entrar em vigor para a próxima semana, caso o numero de novas infeções não baixe.

A conferência de imprensa está marcada para as 14:00, após o Conselho de Ministros.

A sessão será transmitida em direto no site do Governo, com tradução simultânea para francês e língua gestual, e ficará depois disponível no canal YouTube do Executivo.

Ontem, no seu balanço diário, o Ministério da Saúde deu conta de 670 novas infeções.

A ministra da Saúde, Paulette Lenert explicou na terça-feira, que o objetivo é não ultrapassar a barreira das 500 infeções diárias até segunda-feira, caso contrário as novas medidas terão de entrar em vigor.

As medidas dizem respeito aos locais onde não há possibilidade de usar máscara, nomeadamente no setor da HORESCA, como restaurantes e cafés, que poderão encerrar já a partir da próxima semana.

Em casa, a regra dos quatro passa a ser a regra dos dois, ou seja só será possível receber duas pessoas, em casa e do mesmo agregado familiar, ao mesmo tempo.



