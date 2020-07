O primeiro-ministro, Xavier Bettel, e a ministra da Saúde, Paulette Lenert, voltam hoje a pronunciar-se sobre a situação atual face à pandemia da covid-19, numa altura em que o número de novas infeções voltou a aumentar no Luxemburgo.

Covid-19. Xavier Bettel e Paulette Lenert falam às 17h

Diana ALVES

A conferência de imprensa foi adiada para as 17h00, depois de terminada a reunião do Conselho de Ministros.

A sessão será transmitida em direto no site do Governo, com tradução simultânea para francês e língua gestual, e ficará depois disponível no canal YouTube do Executivo.

O Luxemburgo tem assistido nos últimos dias a um aumento das novas infeções pela covid-19. Ontem, no seu balanço diário, o Ministério da Saúde deu conta de 43 novos casos, ao passo que nas 24 horas anteriores tinham sido identificados 14.

A hipótese de o Grão-Ducado vir a viver uma segunda vaga de casos positivos começa a ganhar forma, embora o primeiro-ministro já se tenha mostrado contra um novo confinamento.



