O primeiro-ministro, Xavier Bettel, foi hoje ao Parlamento para dar mais pormenores sobre a segunda fase de desconfinamento.

Covid-19. Xavier Bettel apela à responsabilidade da população

Susy MARTINS O primeiro-ministro, Xavier Bettel, foi hoje ao Parlamento para dar mais pormenores sobre a segunda fase de desconfinamento.

A população vai poder voltar a ter contactos com família e amigos a partir da próxima segunda-feira, podendo receber visitas limitadas, até seis pessoas.

No entanto, o chefe do executivo apela à responsabilidade dos residentes no Luxemburgo. “É preciso manter o distanciamento social e respeitar as medidas de higiene”, repetiu Bettel perante os deputados.

No exterior, podem reunir-se até 20 pessoas, o líder governamental frisou que isso só será possível em locais públicos, não abrangendo a realização de festas em jardins privados.

Museus, bibliotecas e centros culturais poderão novamente receber pessoas para as suas atividades, assim como os cinemas que tenham acesso direto às salas.

Nas lojas que vão abrir na próxima segunda-feira, assim como os cabeleireiros e barbeiros, as normas de funcionamento e de higiene são estritas. É essencial o uso de máscara para entrar e sair destes estabelecimentos.

A prática de alguns desportos que não tenham contato físico, como o ténis, equitação e atletismo, também será novamente possível a partir de 11 de maio.



O primeiro-ministro esclareceu ainda que num cenário em que o número de casos de infeção volte a aumentar, o Governo não terá outra solução que não seja a de recuar nas medidas de desconfinamento.

Para passar a uma terceira fase, ou seja à reabertura do setor da Horesca (hotéis, restaurantes e cafés), é preciso que os cidadãos mantenham a disciplina. Isto é respeitar as medidas de proteção, como a lavagem das mãos, o uso da máscara ou a distância social.

“Nada é certo, nada está garantido, o vírus não foi erradicado. É preciso continuar a respeitar as medidas de segurança”, afirmou Bettel, que deu , mesmo assim, um sinal de esperança: "A situação não é a mesma que antes da crise. Todas estas medidas vão ser aplicadas nas próximas semanas e, espero, que não tenham que continuar a ser aplicadas nos próximos meses".



O primeiro-ministro sublinhou o papel fundamental da comunicação social e informou que vai ser disponibilizada uma ajuda sumplementar ao setor, com um teto de 200.000 euros por empresa de comunicação social.

