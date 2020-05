O Primeiro-ministro do Luxemburgo visitou um dos pontos de entrega deste equipamento de proteção na capital.

Covid-19. Xavier Bettel ajuda a entregar máscaras à população

O Primeiro-ministro Xavier Bettel, visitou um dos locais de distribuição de máscaras de proteção aos residentes da capital do país, prontificando-se mesmo a entregar pessoalmente algumas caixas de máscaras a habitantes que ali se deslocaram para receber este equipamento.

A visita decorreu na passada quinta-feira de manhã e aqui ficam as imagens que Xavier Bettel colocou na sua conta do Instagram. No Twitter agradeceu a todos aqueles que "ajudam para que possamos recuperar um pouco de normalidade" neste tempo da covid-19.

Na semana passada, a Ministra da Saúde, Paulette Lenert assumiu que milhares de máscaras vindas da China tiveram de ser destruídas pois não cumpriam os requisitos de qualidade exigidos.

