O primeiro-ministro prevê um aumento de casos nas próximas semanas após o regresso das férias e apela à vacinação.

Covid-19

Xavier Bettel. “Ainda não vencemos a pandemia”

Paula SANTOS FERREIRA O primeiro-ministro prevê um aumento de casos nas próximas semanas após o regresso das férias e apela à vacinação.

O primeiro-ministro prevê um aumento de casos nas próximas semanas após o regresso das férias e apela à vacinação.“A situação [da pandemia] não terminou ainda, temos de viver ainda com o vírus, as contaminações têm diminuído, embora nos últimos dias têm existido uma ligeira alta de infeções”, declarou hoje o primeiro-ministro Xavier Bettel no início da conferência de imprensa sobre o ponto da situação nacional da pandemia e a situação internacional no Afeganistão.“Em razão do regresso de férias temos de estar atentos, e nas próximas semanas esperamos um aumento das infeções”, disse Bettel.

“Ainda não vencemos a pandemia”, realçou. O diretor geral da Saúde já tinha ontem deixado o alerta de que o país poderá sofrer uma quarta vaga da pandemia neste outono, tal como sucedeu o ano passado, mas desta vez a vaga será mais fraca, devido à vacinação.Xavier Bettel lembrou que os dados semanais indicam que a faixa etária dos 15-29 anos é a mais afetada e que, atualmente o maior foco das infeções é entre a família.“Durante as férias houve pessoas infetadas em família”, disse.

Não é ainda o momento de restituir todas as liberdades, vincou Bettel, lembrando, no entanto, que o Luxemburgo possui menos medidas restritivas que outros países.

Os últimos números indicam que se encontram cinco pessoas nos cuidados intensivos e “nenhuma estava vacinada”. Também as outras 80% que se encontram internadas nos cuidados normais ainda não tinham tomado a vacina, disse.

Bettel convidou todos os que ainda não estão vacinados a se dirigirem aos locais de vacinação atuais e se vacinarem.“A vacinação não protege contra uma eventual contaminação, mas protege das formas graves”, vincou.

Durante o outono, o primeiro-ministro anunciou estar previsto também os médicos de medicina do trabalho e nas empresas poderem passar a inocular os trabalhadores com as vacinas anticovid, e que nas grandes empresas possa haver um centro de vacinação para os seus funcionários.

Em breve, o primeiro-ministro e a ministra da Saúde irão realizar uma conferência de imprensa e apresentar novas medidas a adotar em meados de setembro.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.