Quem não cumpra a quarentena, no caso de estar infetado, pode ser multado até 500 euros. Conheça as novas medidas da luta contra a covid-19 no Grão-Ducado anunciadas pelo Governo no final de um conselho de ministros.

Covid-19. Violação da quarentena punida com multa até 500 euros

O Governo anuncia novas medidas para lutar contra a nova vaga da pandemia da covid-19. Face ao crescimento do número de infetados com coronavírus o Governo aprovou as seguintes regras no domingo à noite:

Limitar o número de convidados no domicílio a 10 pessoas; Sancionamento da violação das regras de isolamento ou de quarentena com um multa que pode variar entre os 25 e 500 euros; Em caso de reincidência de violação das medidas de prevenção cometidas por comerciantes ou responsáveis por bares, cafés, restaurantes e estabelecimentos de turismo (Horesca) suspensão da autorização de funcionamento por um período de três meses.

