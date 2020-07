Os alunos desta vintena de classes do ensino fundamental e do secundário estão em casa por poderem ter estado em contacto com crianças ou adultos infetados.

Covid-19. Vinte turmas em quarentena nas escolas do Luxemburgo

O Ministro da Educação Claude Meisch afirmou que atualmente alunos de 20 turmas dos ensinos primários e secundários do Grão-Ducado deixaram de ir à escola, permanecendo agora em casa em quarentena. Também há professores em casa, segundo a edição do Wort.

Os alunos e professores foram rastreados e poderão ter ter estado em contacto com crianças ou adultos infetados. No entanto, o ministro volta a afirmar que as infeções têm ocorrido fora da comunidade escolar. Após o isolamento, estas crianças, adolescentes e professores voltarão a ser testados antes de regressarem às aulas.

Em declarações à RTL garantiu que se os casos de contágio dentro comunidade escolar tivessem aumentado o ministério teria "reagido imediatamente".

Atualmente, os focos de infeção são principalmente gerados a partir de "festas sem controlo" nem respeito pelas medidas de prevenção, além de contágios na esfera privada e comportamentos de risco, como o desrespeito pela distância social, ou não usar máscara.





