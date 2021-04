Variante britânica continua a representar a maioria dos casos sequenciados no Grão-Ducado.

Covid-19. Variante indiana detetada no Luxemburgo

De acordo com o relatório semanal das autoridades de saúde, de 19 a 25 de abril o número de casos positivas de covid-19 no Grão-Ducado apresentou uma descida de 2,4% (1.261 para 1.231 casos), mantendo-se assim a tendência de descida dos principais indicadores da situação pandémica no país. O número mortes também diminuiu, com cinco mortes a lamentar, menos três que na semana anterior.

O número de testes PCR realizados durante essa semana diminuiu de 60.364 para 54.044. Segundo a avaliação oficial, a idade média das pessoas diagnosticadas com o vírus diminuiu para 35,2 anos.

Nos hospitais, houve uma diminuição nos internamentos, de 84 na semana passada, para 71 dessa semana. Contudo, a situação nos cuidados intensivos continua a tensa: o número pacientes aumentou de 33 para 36. Houve um ligeiro aumento da idade média dos pacientes internados (de 56 para 60 anos).

Foram sequenciadas 687 amostras da população durante esta semana. A variante britânica (B.1.1.7) continua a prevalecer no país, representando 85,8% dos casos sequenciados. Já a estirpe sul-africana (B.1.351) representa 8,8%.



Contam-se cinco casos da variante brasileira (P.1) e a grande novidade que parece não ser ainda motivo de preocupação é a confirmação de três casos da nova variante indiana (B.1.617). Segundo as autoridades, estes casos estão relacionados com pessoas que estiveram em viagens.

Até 25 de abril, foram administradas 14.714 doses de vacinas contra a covid-19, sendo que 2.480 representam a primeira dose e 2,234 a segunda.





















