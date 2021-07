O Grão-Ducado continua na 'zona vermelha' do mapa do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças.

Covid-19

Variante Delta volta a ser a mais comum no Grão-Ducado

Henrique DE BURGO

A variante Delta voltou a ser a mais frequente no Grão-Ducado. Segundo os dados mais recentes do Laboratório Nacional de Saúde, referentes à semana entre 12 e 18 de julho, a antiga variante indiana representava 49,2% das infeções (33,7% na semana anterior).

Já a variante Gamma (antiga brasileira) desceu para segundo lugar, com 47,8% (61% na semana anterior), depois de ter dominado nas últimas semanas. Do mesmo modo, a variante Alpha (antiga britânica) também teve uma redução, e representava 2,6% dos casos positivos na semana de 12 a 18 de julho (4,3% no período anterior).

Entre 566 pessoas infetadas mais de 100 tinham a vacinação completa Uma possibilidade para a qual a que a ministra da Saúde já tinha alertado no início de julho. Balanço semanal dá conta de uma diminuição geral dos casos, o que acontece pela terceira semana consecutiva.

No total, o laboratório nacional sequenciou 475 amostras, o que representa 62,4% dos 566 casos positivos registados entre 12 e 18 de julho.

O Grão-Ducado continua na 'zona vermelha' do mapa do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, que foi atualizado esta quinta-feira. O país regista atualmente uma incidência entre 200 a 499 casos positivos por 100 mil habitantes.



