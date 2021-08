Variante Delta domina mais de 90% dos casos de covid-19 no Luxemburgo

Na primeira semana de agosto, esta variante foi detetada a praticamente todas as amostras sequenciadas de infeção pelo vírus SARS-Cov-2, no Grão-Ducado.

Na primeira semana de agosto, esta variante foi detetada a praticamente todas as amostras sequenciadas de infeção pelo vírus SARS-Cov-2, no Grão-Ducado.

A variante Delta domina a quase totalidade dos casos de infeção pelo vírus SARS-Cov-2, no Luxemburgo. Esta variante, anteriormente conhecida como variante indiana, está agora presente em 94,4% das 18o amostras analisadas, no Grão-Ducado, segundo o mais recente relatório do Laboratório Nacional de Saúde (LNS).

Mais de 80% dos internamentos covid em cuidados intensivos são de doentes não vacinados Na semana de 9 a 15 de agosto, 83,3% dos doentes internados em cuidados intensivos não estavam vacinados.

Este valor representa um crescimento da variante Delta de 13,4% face ao relatório anterior, que apontava para uma prevalência de 81%, que já na altura refletia uma tendência de crescimento semelhante.

Ainda de acordo com o mais recente relatório do LNS, a variante Gamma (brasileira) continua presente no território luxemburguês mas apenas em 4,4% das amostras analisadas, enquanto a variante Alpha (Reino Unido) parece ter desaparecido, não tendo sido detetada a sua presença. O relatório indica também 1,1% de casos associados a outras variantes não especificadas.

