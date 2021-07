Variante brasileira domina no Luxemburgo com mais de 70% dos casos positivos

Chuvas torrenciais Cidades de Echternach e Vianden parcialmente evacuadas

Os residentes da cidade de Echternach vão ser evacuados esta tarde. A decisão acaba de ser tomada pela Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS) em colaboração com o burgomestre Yves Wengler.Em Vianden os moradores das imediações do rio Our também estão a ser evacuados.