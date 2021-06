A variante indiana está na origem de quase 31% das infeções no Luxemburgo.

Covid-19

Vacinas são eficazes contra variante indiana - especialista em doenças infeciosas

Susy MARTINS A variante indiana está na origem de quase 31% das infeções no Luxemburgo.

“É relativamente lógico, que a variante indiana se propague rapidamente no país, uma vez que é mais contagiosa que a variante britânica”. Uma reação do especialista em doenças infeciosas, Gérard Schockmel, à RTL, após o anúncio do Ministério da Saúde, em como a variante indiana está na origem de quase 31% das infeções no país.

Quase 31% dos novos contágios são oriundos da variante indiana A variante britânica continua a dominar a maioria das infeções no Gão-Ducado.

Segundo o médico, a variante vai progredir enquanto o Luxemburgo não atingir uma certa percentagem de pessoas vacinadas contra a covid-19, até porque atualmente os infetados ainda não receberam uma dose do fármaco.

O especialista diz ainda que enquanto houver muitas pessoas que não foram vacinadas, os números de novas infeções aumentam, prevendo uma subida mais acentuada de contágios, o mais tardar a partir deste outono. Tudo depende, segundo Schockmel, da velocidade com a qual as pessoas são vacinadas, e também se a população continuar, ou não, a respeitar as regras sanitárias mais básicas.

À pergunta se a variante indiana é mais virulenta do que as outras, o médico diz que isso ainda não se sabe. Só há uma coisa certa, é que é mais contagiante. Relativamente à vacinação, o especialista diz que as vacinas são eficazes contra esta variante, apesar de a proteção ser ligeiramente inferior do que para as outras variantes.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.