Vacinados isentos de quarentena no Grão-Ducado

As medidas de quarentena e de isolamento no combate à pandemia da covid-19 mantêm-se no geral mas há uma novidade que poderá ter passado despercebida na 'lei covid': os vacinados estão isentos de quarentena no Luxemburgo.

O dado foi salientado pel a tutela numa publicação recente nas redes sociais e entrou em vigor com a nova 'lei covid', a 15 de setembro.

Com o avanço da vacinação contra a covid-19, o Governo decidiu diferenciar os vacinados dos não-vacinados. Assim nos casos em que tenha havido contacto com alguém que testou positivo, aplica-se a medida de quarentena, mas apenas para quem não está vacinado. E nestes casos, a pessoa de contacto terá e fazer um teste PCR. Assim, os vacinados que tenham contactado fisicamente com uma pessoa infetada estão dispensados da quarentena.

Luxemburgo. 31% das novas infeções em pessoas com vacinação completa Por outro lado, nenhum paciente dos cuidados intensivos estava vacinado contra a covid-19, refere o balanço semanal mais recente.

A tutela ressalva, no entanto, que quem testa positivo à covid-19 deve entrar em isolamento, esteja ou não vacinado(a). De acordo com o balanço semanal mais recente, 31% das novas infeções deram-se em residentes com a vacinação completa, mais uma prova de que a vacinação não garante total imunidade contra o vírus.

