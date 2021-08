Depois do sucesso da vacinação com as equipas móveis, o Ministério da Saúde decidiu antecipar a vacinação sem marcação no Victor Hugo Hall para 16 de agosto.

Vacinação sem marcação em Limpertsberg arranca já na segunda-feira

A vacinação sem marcação no Victor Hugo Hall, em Limpertsberg, arranca já a partir desta segunda-feira, e não a partir de 30 de agosto, como inicialmente previsto.

O Ministério da Saúde anunciou ontem que após o grande sucesso das equipas móveis de vacinação, que têm percorrido o país, no âmbito da campanha "Impf-Bus on tour", e dado a possibilidade de as pessoas se vacinarem sem marcação, também será possível ser vacinado sem marcação prévia no centro de vacinação de Victor Hugo, a partir de 16 de agosto.

De acordo com os dados do Ministério da Saúde, no evento "City Sounds", organizado pelo den Atelier e pela Cidade do Luxemburgo a 11 de agosto, foram vacinadas 142 pessoas através da iniciativa "Impf-Bus", enquanto cerca 180 pessoas foram vacinadas no evento do dia anterior "This is your shot/ Let's get vacinated", em Hollerich. As próximas datas do "Impf-Bus em digressão" serão anunciadas em breve em www.covidvaccination.lu, refere a tutela em comunicada

No que respeita ao centro de vacinação Victor Hugo, estará aberto, na próxima semana, de segunda a sábado, das 7h às 19h, e, na semana de 23 de agosto, das 13h às 19h, na segunda, das 7h às 19h, de terça-feira a sábado, e das 7h às 13h, no sábado. A partir da semana de 13 de setembro, encerra à segunda-feira, funcionando o resto da semana nos mesmos horários que na semana de 23 de agosto.

