Foram identificados casos de infeção em três das sete turmas do ciclo 2.

Covid-19. Várias turmas em quarentena em Schifflange

Susy MARTINS

A confirmação oficial chegou na quarta à noite por parte do Ministério da Educação. O ciclo 2 da escola fundamental Albert Wingert, em Schifflange, foi colocado em quarentena.

Foram identificados casos de infeção em três das sete turmas do ciclo 2. Face ao elevado número de casos e de contactos, a célula "COVID-19 and education" decidiu colocar em quarentena todas as turmas do ciclo 2 até ao próximo dia 9 de fevereiro. Além disso, todos os alunos e professores dos ciclos 1, 3 e 4 que continuam a frequentar o estabelecimento serão submetidos a um teste PCR esta quinta-feira, que serão feitos no local por uma equipa móvel.



Segundo o comunicado da tutela, um dos professores que leciona várias turmas do ciclo 2 testou positivo para a covid-19 no dia 26 de janeiro. As autoridades decidiram por isso colocar várias turmas do ciclo 2 e uma do ciclo 4 em isolamento e em alguns casos em quarentena. Segundo o Ministério da Educação, na mesma semana de janeiro outros dois professores acusaram positivo nos testes PCR.

A 1 de fevereiro as crianças que frequentam as turmas colocadas em isolamento fizeram o teste de diagnóstico à covid-19, tendo sido detetados outros quatro casos positivos. Em relação às turmas colocadas em quarentena, os testes PCR identificaram oito casos positivos, adiantou o Ministério.



