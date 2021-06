Medida faz parte do novo alívio das regras contra a covid-19, que entraram em vigor este domingo, 13 de junho.

Covid-19

Uso de máscara no recreio deixa de ser obrigatório

Susy MARTINS

As crianças residentes no Grão-Ducado deram a partir desta segunda-feira um novo passo rumo a uma maior liberdade na vida escolar. A partir de 13 de junho, domingo, - data de entrada em vigor da nova 'lei covid' - deixa de ser obrigatório o uso de máscara nos recreios das escolas a partir do ciclo 2, algo que já não acontecia desde 12 de novembro de 2020. Mas dentro dos estabelecimentos escolares o uso de máscaras pelas crianças (a partir do ciclo 2) continua a ser obrigatório.

A medida tinha sido anunciada no início deste mês a par com o aligeiramento geral das medidas contra a pandemia, entre elas o fim do recolher obrigatório e o uso do CovidCheck para aceder à restauração ou para viajar, por exemplo.

O facto de as crianças se encontrarem no exterior e a probabilidade de se infetarem ser agora menor, foi a razão principal para a tomada da decisão.

Ciente de que as crianças e jovens ainda não têm acesso às vacinas contra a covid-19, o Governo quer continuar a facilitar a vida" dos mais novos, aproveitando a diminuição de casos no país, e permitindo que nos recreios as crianças possam brincar livremente sem ter de usar proteção facial.



A pensar na população mais nova, o Executivo anunciou também na semana passada que será possível realizar testes PCR gratuitos nas estações de testes em larga escala. Para isso, basta aceder a partir do mês julho ao site dedicado ao Large Scale Testing (em covid.lu) e introduzir o número pessoal da Segurança social. Não há limite de testes por pessoa. A medida tem como objetivo facilitar as deslocações para o estrangeiro sobretudo na época das férias escolares.



