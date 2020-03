Seis pessoas infetadas com o Covid-19 estão hospitalizadas.

Covid-19. Uma pessoa em estado grave no Luxemburgo

Susy MARTINS Seis pessoas infetadas com o Covid-19 estão hospitalizadas.

Das 140 pessoas infetadas com Covid-19 no Grão-Ducado há uma "em estado grave". Foi o que revelou esta tarde a ministra da Saúde, Paulette Lenert, no Parlamento. Dos infetados "seis estão hospitalizados”.

Paulette Lenert revelou ainda que o "material sanitário vai agora passar a ser controlado e entregue por militares", depois de as autoridades sanitárias se terem apercebido que tem havido roubo de material sanitário. "Tem sido roubado muito material sanitário", disse mesmo Lenert sem avançar mais pormenores sobre a situação.

O que diz a Constituição sobre a declaração do "estado de emergência" O primeiro-ministro luxemburguês, Xavier Bettel, tomou a medida em concertação com o Grão-Duque Henri, a quem cabe constitucionalmente declarar o estado de emergência.

O Luxemburgo decretou esta terça-feira, 17 de março, o estado de emergência nacional por três meses, para fazer face ao surto do coronavírus Covid-19. Uma das consequências diretas é a paralisação do setor da construção civil. Os estaleiros devem encerrar "nos próximos dias", disse o primeiro-ministro Xavier Bettel.

