Diretor - geral de Saúde admite que variante delta já está em maioria no Luxemburgo.

Covid-19

Um risco "baixo mas não zero" de uma nova vaga no Luxemburgo

Redação Diretor - geral de Saúde admite que variante delta já está em maioria no Luxemburgo.

Embora a pandemia esteja a abrandar no Luxemburgo, existem ainda muitas questões quanto à evolução da situação sanitária, particularmente devido às mutações do vírus. Fazemos um balanço da situação com o Dr. Jean-Claude Schmit, Director de Saúde na edição francesa do Wort.

O director da Saúde, Jean-Claude Schmit, considera que o aumento das infecções está definitivamente ligado aos ajuntamentos que tiveram lugar durante o Dia Nacional.

Cerca de 53 novos casos na segunda-feira, 92 novas infecções na terça-feira e 108 casos positivos na quarta-feira: o aumento de infecções tornou-se evidente no Luxemburgo. "Tivemos uma situação muito especial durante a qual muitas pessoas se reuniram, especialmente na capital. Naturalmente, estas pessoas não respeitavam o distanciamento social e não usavam máscaras. Isto é definitivamente um factor de risco", disse numa outra entrevista à RTL. Entre as pessoas que tiveram resultados positivos nos últimos dias, estão principalmente jovens que ainda não foram vacinados, disse o director de saúde, que não hesitou em dizer que a variante Delta já está "muito provavelmente" em maioria no Luxemburgo.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.