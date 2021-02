Sobe assim para 638 o número de pessoas que morreram no Grão-Ducado.

Covid-19. Um morto e 122 contaminados no Luxemburgo nas últimas 24 horas

Madalena QUEIRÓS

A covid-19 causou mais uma vítima mortal, nas últimas 24 horas, no Luxemburgo. Sobe assim para 638 o número de pessoas que morreram no Grão-Ducado desde o início da pandemia. Também no sábado, 122 dos 8.337 testes realizados deram um resultado positivo. O número de hospitalizações nos hospitais luxemburgueses está ainda a aumentar ligeiramente: 73 pacientes em cuidados normais, mais seis que no dia anterior e 20 em cuidados intensivos, menos um que na sexta-feira.

Covid-19.Luxemburgo prevê novo pico de 500 casos por dia em maio A previsão é feito no relatório da Task Force covid-19 que já foi entregue ao Governo luxemburguês.

Recorde-se que a task force covid-19 prevê um novo pico da doença no mês de maio.

