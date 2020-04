Covid-19. Um mês depois, Luxemburgo prepara desconfinamento

Faz hoje um mês que o Luxemburgo começou a funcionar a meio gás. Há um mês que creches, escolas, restaurantes, bares e discotecas encerraram numa tentativa de travar a propagação do novo coronavírus, na origem da pandemia da covid-19.

Manuela PEREIRA Faz hoje um mês que o Luxemburgo começou a funcionar a meio gás. Há um mês que creches, escolas, restaurantes, bares e discotecas encerraram numa tentativa de travar a propagação do novo coronavírus, na origem da pandemia da covid-19.

A 16 de março, o Grão-Ducado contava 81 infetados e um morto. Neste momento regista mais de 3.370 casos confirmados de covid-19 e 69 mortos. E um mês depois, o Grão-Ducado prepara-se agora para levantar de forma progressiva as medidas de confinamento.

A retoma gradual da economia vai fazer-se com aqueles que foram os últimos a ser obrigados a interromper a sua atividade: o setor da construção civil.

Os operários da construção civil regressam aos estaleiros já na próxima segunda-feira. O setor está paralisado desde o dia 20 de março, dois dias depois de o primeiro-ministro, Xavier Bettel, ter decretado o estado de emergência.

Para os trabalhadores do setor da construção civil, a retoma implica também o uso obrigatório de máscaras sempre que o distanciamento social de dois metros não estiver garantido.Esta decisão faz parte da chamada I fase de desconfinamento do país. Fase que irá durar três semanas, durante as quais o governo promete levar a cabo uma “monitorização permanente para se assegurar que o número de infetados não aumenta”.

Só depois de dada como terminada a I fase, no dia 11 de maio, é que o governo vai analisar a retoma, ou não, da atividade do setor da Horesca (hotéis, restaurantes, cafés).



