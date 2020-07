O governo garante que não se tratavam de resíduos perigosos.

Covid-19. Trinta e cinco toneladas de materiais médicos incinerados no Luxemburgo

Mais de 35 toneladas de equipamento médico, incluindo máscaras e batas de protecção usadas por profissionais de saúde que tratam doentes com covid-19, foram incineradas no Luxemburgo devido à urgência na crise da covid-19 durante a primavera de 2020, informou o Governo em resposta a uma pergunta parlamentar dos deputados David Wagner e Marc Baum (Déi Lenk).

O equipamento de proteção pessoal não foi classificado como perigoso e foi destruído na incineradora SIDOR em Leudelange, onde 70% dos resíduos domésticos do país são queimados, disse o primeiro-Ministro Xavier Bettel numa declaração escrita acompanhada pelos ministros da Saúde, Ambiente e Interior do país.

Os deputados tinham pressionado o governo no sentido de obter respostas às preocupações de que o material contaminado pudesse transportar o vírus e infetar outras pessoas. Resíduos médicos perigosos como bisturis e seringas são normalmente enviados para instalações especializadas no estrangeiro para serem eliminados, mas para o equipamento de proteção individual (EPI) usado pelos trabalhadores da saúde que trabalham com infetados de coronavírus, o governo assegurou que não era necessário enviar para o estrangeiro.

A SIDOR eliminou 35,52 toneladas de resíduos médicos de EPI utilizados pelo pessoal de saúde que lidou com casos de covid-19 entre 6 de abril e 17 de junho, disse o governo em resposta a uma pergunta escrita dos deputados.

A solução rápida tinha de ser encontrada dentro do país, uma vez que as fronteiras fecharam durante a pandemia, explicou o executivo. O material foi entregue separado de outros resíduos na instalação de incineração e em sacos especiais mais resistentes, explicaram os ministros. O pessoal da incineradora recebeu formação adicional sobre como lidar com este tipo de resíduos e usou equipamento de proteção durante todo o processo, acrescentaram ainda.

O incinerador SIDOR queima anualmente cerca de 125.000 toneladas de resíduos domésticos. A energia e o calor produzidos são alimentados pela rede elétrica nacional. O EPI destruído provém dos quatro centros de tratamento avançados criados em resposta ao surto. Nestes centros as pessoas podiam fazer testes à covid-19 e receber os primeiros cuidados antes de serem transferidas para um hospital ou serem autorizadas a ir para casa em quarentena.

Os centros foram encerrados em junho. Esta segunda-feira estavam 53 pessoas hospitalizadas para receberem tratamento para o Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, somando-se 1.065 infeções ativas. O país regista já 5.591 casos de covid-19 desde o início da pandemia.

