Os novos contágios elevam para 4.052 o número total de casos identificados no país.

Covid-19. Três novos casos diagnosticados no Luxemburgo

Diana ALVES Os novos contágios elevam para 4.052 o número total de casos identificados no país.

O Luxemburgo regista hoje mais três casos de infeção pelo novo coronavírus face ao dia de ontem, segundo o novo balanço do Ministério da Saúde, divulgado esta tarde. Os novos contágios elevam para 4.052 o número total de casos identificados no país desde o início do surto.

Quanto às mortes associadas à doença, o número permanece nas 110, não sofrendo alterações desde o dia 24 de maio.

Em relação aos internamentos, há neste momento 18 pessoas hospitalizadas devido à covid-19 ou por apresentarem sintomas suspeitos. Um desses pacientes está nos cuidados intensivos.



