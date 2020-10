Situação agrava-se no Luxemburgo com quase o dobro de novos infetados do que os registados no dia anterior.

Covid-19. Três mortes e novos casos disparam para os 862 infetados

Situação agrava-se no Luxemburgo com quase o dobro de novos infetados do que os registados no dia anterior.

O número de novos infetados relativamente, de acordo com as autoridades de saúde, disparou dos 516 para os 862.

O balanço das últimas 24 horas dá conta de três óbitos, o que traduz um agravamento da situação sanitária no Grão-Ducado. O Luxemburgo acumula 144 mortes desde o começo da pandemia.

O retrato no que diz respeito ao número de hospitalizações mantém-se inalterado. Como na sexta-feira, estão 86 pessoas internadas, mais 25 do que no dia anterior. Destas, 10 estão em estado grave nos cuidados intensivos.

