Covid-19. Três dos quatro centros de cuidados avançados vão encerrar

Manuela PEREIRA

Os centros de cuidados avançados de Ettelbruck e de Grevenmacher, vão encerrar no dia 29 de maio. Já o centro de Esch/Belval vai fechar as suas portas no dia 15 de junho. O de Kirchberg vai manter-se aberto. Estes centros foram criados, no final do mês de março, para atender pacientes com sintomas suspeitos da covid-19.

Com o número de casos ativos de infeção reduzidos a 124 e o de internamentos a baixar para 51, o Governo decidiu encerrar três dos seus quatro centros de cuidados avançados.

O anúncio de encerramento destes centros foi feito esta semana pela ministra da Saúde. Paulette Lenert continua a apelar à disciplina e à responsabilidade da população no combate à disseminação do novo coronavírus. “O vírus ainda não desapareceu. É por isso importante manter o distanciamento social de dois metros, tanto em espaços confinados como no exterior e usar máscara”, disse a governante, acrescentando que “só através de um comportamento responsável da população, o Luxemburgo poderá evitar uma segunda vaga de infeções”.



