Apesar do fecho, o centros continuam preparados para administrar vacinas, caso o Governo decida avançar com uma terceira dose da vacina anticovid-19, para todas as pessoas.

Covid-19

Três centros de vacinação encerram já a partir deste sábado

Já tinha sido anunciado no mês de julho, a quase totalidade dos centros de vacinação do Luxemburgo vão encerrar as suas portas, mas vão manter-se operacionais caso seja necessário voltar a abri-los.

Isso poderá acontecer se o Executivo decidir administrar uma terceira dose do fármaco anticovid-19, a todas as pessoas que já foram vacinadas.

Este sábado (14 de agosto) vão fechar três dos seis centros de vacinação, nomeadamente o da LuxExpo, em Kirchberg, o de Mondorf-les-Bains e o de Ettelbruck.

Vacina anticovid-19 é gratuita mas é preciso pagar a consulta Quem optar por vacinar-se com o seu médico de família terá de pagar a respetiva consulta, mas a fatura pode depois ser enviada à CNS para obter o reembolso.

O centro de vacinação do Findel encerra dentro de uma semana, a 21 de agosto.

O centro de Esch-Belval vai continuar a funcionar até ao mês de setembro, sendo que fecha portas também depois.

Quanto ao centro situado em Limpertsberg, na capital, vai continuar aberto, sendo que a partir de 30 de agosto já não vai ser preciso marcação. As pessoas poderão ser vacinadas sem agendamento.

Estes encerramentos coincidem com a administração dos fármacos nos consultórios médicos de clínica geral. Uma medida que entrou em vigor a 2 de agosto, sendo que cerca de 189 médicos assinaram uma convenção com o Ministério da Saúde.

Segundo os dados das autoridades de saúde, até à data foram administradas 740.242 doses, sendo que 375.511 têm a vacinação completa.



