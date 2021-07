A partir de segunda-feira, todos os residentes com mais de 18 anos e transfronteiriços podem registar-se para a vacinação no Luxemburgo.

Transfronteiriços podem vacinar-se no Luxemburgo

Ana Patrícia CARDOSO

Numa altura em que chega ao fim a fase 6 (a última) do plano de vacinação do Grão-Ducado, o Governo confirmou esta sexta-feira que os trabalhadores transfronteiriços poderão ser vacinados no país.

"As listas de espera também serão acessíveis aos residentes da fronteira e aos luxemburgueses que vivem em outro país e não têm acesso à vacinação”, disseram as autoridades em comunicado.

Serão abertas três listas de espera para maiores de 18 anos: registo para vacinação com princípio ativo da AstraZeneca; vacinação com princípio ativo da Johnson & Johnson (Janssen); vacinação com vacina de mRNA (Moderna ou Biontech / Pfizer)

As inscrições estão disponíveis na manhã de segunda-feira, dia 5, através do site www.impfen.lu. Os inscritos receberão convite do Ministério da Saúde pelo correio.

