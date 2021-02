Além do ensino à distância no ensino fundamental durante esta semana, as crianças desta escola ficam também em quarentena.

Covid-19. Toda a escola Albert-Wingert em Schifflange colocada em quarentena

Depois de vários casos positivos de covid-19 terem levado a que várias turmas fossem colocadas em quarentena, toda a escola fundamental Albert-Wingert, em Schifflange, foi entretanto abrangida pela medida. Segundo a notícia avançada pelo diário Tageblatt, os testes feitos entretanto a todos os alunos daquele estabelecimento escolar levaram a direção a tomar essa decisão.

Na prática, pouco muda, já que todas as escolas fundamentais do país estão fechadas desde esta segunda e durante as próximas duas semanas. Mas, segundo o Tageblatt, a Albert-Wingert foi integralmente colocada em quarentena na sexta-feira, na sequência de casos positivos do novo coronavírus, o que significa que, além do ensino à distância, as crianças ficam também em quarentena.

Na quarta-feira soube-se que o ciclo 2 da Albert-Wingert tinha sido colocado em quarentena, depois de, uma semana antes, um professor ter testado positivo, tendo sido identificados posteriormente 12 casos entre alunos e professores, levando a que todo o ciclo 2 do estabelecimento fosse colocado em quarentena.

Na quinta-feira, os restantes alunos foram testados pelas equipas móveis. Os exames detetaram outros 11 casos positivos, elevando para 34 o número total de infeções identificadas nos últimos 15 dias na escola frequentada por 461 crianças.



