Covid-19 teve impacto na venda de automóveis

Susy MARTINS

Segundo o flash conjuntural do Instituto Nacional de Estatísticas (STATEC) houve menos 65% de novas matriculas registadas no Grão-Ducado, em comparação com o ano anterior.



Confirma-se o impacto da crise pandémica no setor automóvel.

Nos meses de março e de abril venderam-se muito menos caros, tanto no Luxemburgo, como no resto da zona euro. Trata-se mesmo da maior diminuição alguma vez registada na zona euro.

Com as medidas de confinamento, os concessionários tiveram de fechar portas, limitando assim a oferta aos potenciais clientes.

Segundo o STATEC, com a abertura do comércio a 11 de maio no Luxemburgo, a situação deverá melhorar nos próximos meses.

O STATEC considera, contudo, que o distanciamento social e o teletrabalho, que continua a ser efetuado por uma parte da população ativa, representam um travão para a retoma total desta atividade comercial.



