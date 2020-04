Estudantes e professores poderão ser dos primeiros a beneficiar de testes extensivos

Covid-19. Testes para toda a população no Luxemburgo? É uma hipótese

O conselho de estado terá dado uma resposta favorável a um novo projeto de investigação que procura tornar possíveis os testes para o despiste da covid-19 para toda a população no Luxemburgo.

A notícia é avançada pela RTL que garante que o principal objectivo é que todas as pessoas no Grão-Ducado possam ser testadas para o novo coronavírus.



A ideia seria ativar estações de testes em todo país e, de acordo com a mesma fonte, estudantes e professores poderão ser dos primeiros a beneficiar de testes extensivos. Os testes serão efectuados numa base voluntária.

Cada aluno deverá receber dois cachecóis-gola para se proteger no regresso à escola Estes cachecóis-gola são mais práticos para as crianças do que as máscaras, que esta semana foram distribuídas pelas comunas à população, uma vez que não escorregam tanto.



"O projeto permitiria às autoridades compreender melhor a propagação do vírus e, em função dos resultados, permitiria ao governo levantar novas medidas de confinamento", lê-se. Os testes em grande escala poderiam ainda "desencadear novos projetos de investigação que lançariam luz sobre o mecanismo por detrás da transmissão do vírus", avança o a RTL.

