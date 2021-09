As equipas móveis do programa de testagem em larga escala da covid-19 continuam a digressão pelos centros comerciais.

Covid-19

Testes gratuitos. Saiba onde estão as equipas móveis esta semana

Susy MARTINS As equipas móveis do programa de testagem em larga escala da covid-19 continuam a digressão pelos centros comerciais.

Esta segunda-feira, a equipa móvel do Large Scale Testing está no centro comercial Belle Étoile, em Bertrange. As pessoas interessadas podem realizar um teste à covid-19 neste local sem agendamento, entre as 9h e as 19h.

A iniciativa repete-se na terça-feira na praça Hamilius, na cidade do Luxemburgo, entre as 10h e as 16h. Já na quarta-feira as equipas estarão no centro comercial City Concorde, entre as 9h e as 15h.

Testes PCR vão passar a ser pagos e os rápidos podem desaparecer Num forte apelo à vacinação e com as infeções a crescer, o primeiro-ministro, Xavier Bettel, anuncia que a partir de 15 de setembro os testes vão passar a ser pagos.

Na quinta, voltam ao centro comercial Cloche d’Or (12h-18h) e na sexta-feira marcam presença no shopping de Kirchberg (11h-17h).Quem quiser fazer o teste de despistagem PCR à covid-19 de forma gratuita poderá fazê-lo naqueles locais, sem necessidade de marcação prévia.

Esta oferta é válida tanto para os residentes como para os trabalhadores transfronteiriços, bastando apresentar apenas o número de Segurança Social. O resultado do teste é enviado tal como habitualmente por SMS.

Desde 20 de junho e até ao dia 15 de setembro é possível realizar testes PCR gratuitos nos diferentes centros do Large Scale Testing do país, sem convite prévio por parte do Ministério da Saúde.



