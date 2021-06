O objetivo desta testagem gratuita e alargada é permitir àqueles que ainda não foram vacinados, sobretudo os mais jovens, beneficiarem de um maior acesso aos testes.

Covid-19

Testes gratuitos para crianças a partir dos seis anos disponíveis a partir deste domingo

O objetivo desta testagem gratuita e alargada é permitir àqueles que ainda não foram vacinados, sobretudo os mais jovens, beneficiarem de um maior acesso aos testes.

A partir deste domingo estão disponíveis as marcações de testes PCR gratuitos para crianças a partir dos seis.

A medida faz parte da estratégia de testagem de larga escala e prevê que a partir de amanhã qualquer pessoa com pelo menos seis anos de idade e com um número de registo nacional possa marcar testes PCR de forma gratuita, refere a RTL.

O objetivo desta testagem gratuita e alargada é permitir àqueles que ainda não foram vacinados, sobretudo os mais jovens, beneficiarem de um maior acesso aos testes, como de resto tinha sido prometido pela ministra da Saúde Paulette Lenert, em comissão parlamentar.

As pessoas de faixas etárias que ainda não estão abrangidas pelo processo de vacinação são, nesta fase, privilegiadas para as campanha de rastreio e para a obtenção de um certificado do teste covid.

A faixa etária dos 18 e 30 anos de idade ainda não está incluída no processo de vacinação atual do Luxemburgo, por isso vai ser alvo de especial atenção nas campanhas de rastreio e na obtenção dos certificados de teste.

A marcação dos testes pode ser feita através do site covidtesting.lu e o resultado, caso seja negativo, pode ser incluído no certificado digital, como também lembrou a ministra na mesma sessão parlamentar.

Os testes em grande escala continuarão entre 16 de julho e 15 de setembro, visando uma amostra representativa da população, que será incluída para testes serológicos. De acordo com a estação, o número de convites para testes serológicos será aumentado no início do ano letivo, em setembro.

