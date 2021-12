Alain Massen, presidente da Representação Nacional dos Pais, recomenda que os alunos que não sejam testados, por oposição dos encarregados de educação, usem máscara. O mesmo se aplica aos professores não vacinados ou recuperados. E a vacina dos 5-11 anos deve estar rapidamente acessível.

“Testes de rastreio devem ser obrigatórios nas escolas do fundamental”

Paula SANTOS FERREIRA Alain Massen, presidente da Representação Nacional dos Pais, recomenda que os alunos que não sejam testados, por oposição dos encarregados de educação, usem máscara. O mesmo se aplica aos professores não vacinados ou recuperados. E a vacina dos 5-11 anos deve estar rapidamente acessível.

No Luxemburgo, a maior incidência de casos de covid-19 está a ocorrer nas crianças até aos 14 anos. E, semanalmente, têm surgido surtos nas escolas do ensino fundamental, devido à quarta vaga que o país está a atravessar. A ministra da Saúde, Paulette Lenert, já admitiu que a taxa de infeções “é mais dramática” do que se previa.



Para a Representação Nacional dos Pais, no Luxemburgo, há medidas que devem ser adotadas rapidamente no ensino fundamental de forma a conter os contágios e infeções nas crianças.

A começar pela testagem obrigatória e intensiva de alunos e professores. “Os testes de rastreio devem ser obrigatórios” e realizados “três vezes por semana” em todas as escolas do fundamental, propõe Alain Massen, presidente da Representação Nacional dos Pais.

“No caso dos pais recusarem que os seus filhos sejam testados, estas crianças deviam ser obrigadas a usar máscaras durante as aulas e nos recreios”, adianta ao Contacto este responsável.

A obrigatoriedade de testagem deve igualmente ser aplicada aos professores do fundamental, recomenda Alain Massen. E acrescenta: “Todos os professores não vacinados ou recuperados devem também usar máscaras”.

Máscaras obrigatórias

Esta proteção individual é altamente recomendada pela Representação Nacional de Pais nos estabelecimentos escolares do fundamental com surtos de covid-19. “Nas escolas com alta incidência de casos (a definir pelo Ministério da Saúde e a avaliar semanalmente), as máscaras devem passar a ser obrigatórias para todos os alunos e professores”, declara.

Já nos estabelecimentos com baixa incidência de infeções, as máscaras podem ser opcionais no recreio e quando os alunos estão sentados no seu lugar”, adianta o presidente da RNP, voltando a salientar que os alunos não testados (por opção dos pais) devem usar sempre esta proteção.

Uma outra possibilidade é serem os “representantes dos pais em cada escola a decidir sobre as condições de uso das máscaras”.

Com a vacina contra a covid para os 5-11 anos prestes a chegar ao Luxemburgo, no dia 13 de dezembro, Alain Massen é da opinião que esta nova arma deve estar “rapidamente disponível” para os “pais que desejem vacinar os seus filhos”. E, que tal como a vacinação no resto da população, “tem de ser voluntária” e não obrigatória.

