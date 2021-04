Também chamados de serológicos, estes testes permitem saber se um paciente tem anticorpos contra a covid-19, seja atravé de infeção ou da toma da vacina.

Covid-19. Testes de anticorpos estão mais simples

As autoridades de saúde luxemburguesas decidiram alterar recentemente o processo de realização dos testes de anticorpos à covid-19 no âmbito do programa de testagem em larga escala.

Desde há vários meses que os convites para os também denominados testes serológicos são enviados aos residentes, a par com os vouchers para os testes PCR. O Ministério da Saúde informa agora que o teste sanguíneo que permite o detetar anticorpos da covid-19 passa a ser feito através de uma colheita de sangue a partir do dedo.

Até à data, o teste era realizado apenas através de uma análise de sangue laboratorial mas passa agora para um método mais simples e menos doloroso para os utentes. A colheita poderá ser feita num dos quatro centros de testes do país, em Belair, Wasserbillig, Leudelange, Wiltz, Bascharage e Esch-sur Alzette.

Os testes serológicos permitem saber se um paciente já esteve infetado com a covid-19 e/ou ainda, caso tenha sido vacinado, se a vacina produziu anticorpos.

Entre novembro do ano passado e janeiro de 2021, as autoridades de Saúde efetuaram quase quatro mil testes de pesquisa de anticorpos sanguíneos no Luxemburgo. Em comunicado, o Ministério da Saúde adverte que mesmo que um paciente já possua anticorpos, por já ter estado infetado ou ter tomado a vacina, continu a ter de respeitar as regras sanitárias, uma vez que ainda não é possível saber ao certo quanto tempo dura a imunidade contra o vírus.

Atualmente, está em marcha terceira fase do programa de despistagem em larga escala ('Large scale testing'), que irá vigorar até 15 de julho.

