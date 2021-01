Decréscimo nos novos contágios foi acompanhado de menos internamentos, mas ainda não teve impacto na mortalidade que registou uma subida.

Covid-19. Tendência de descida de casos no Luxemburgo mantém-se na primeira semana de janeiro

Na semana de 4 a 10 de janeiro, manteve-se a tendência de descida do número de novas infeções, indica o boletim semanal do Ministério da Saúde.

A quantidade de pessoas com testes positivos para o covid-19 passou de 1.135 para 1.036 (-9%), apesar do número de contactos próximos identificados ter aumentado significativamente, de 2.106 para 3.496 (+66%). No entanto, o número de testes realizados nessa semana, por comparação com a semana anterior permitem agora ao Governo firmar a informação sobre a descida dos números.

"Estes números confirmam a tendência decrescente do número de novas infeções, especialmente porque o número de testes PCR realizados durante a semana de 4-10 de Janeiro quase duplicou em comparação com a semana anterior, com 63.188 testes em comparação com 33.949", refere o boletim.

O número de pessoas curadas também aumentou de 43.261 para 44.833.

Apesar da descida na quantidade de casos positivos esse impacto ainda não é visível nos óbitos. Segundo o documento, "o número de novas mortes relacionadas com a covid-19 aumentou de 22, na semana anterior, para 26", na semana de 4 a 10 de janeiro. A idade média das vítimas mortais foi de 81 anos.

Também a idade média das pessoas diagnosticadas como positivas permaneceu estável, nos 38,4 anos.

O boletim assinala ainda uma melhoria na situação dos hospitais, que continuou a registar um alívio no número de internamentos. Houve 76 hospitalizações de cuidados normais e 25 hospitalizações, por covid-19, na semana de 4 a 10 de janeiro, em comparação com as 103 e 32, respetivamente, da semana anterior.

A taxa de reprodução efetiva (RT eff) aumentou ligeiramente de 0,92% para 1,06%, mas a taxa de positividade em todos os testes realizados (prescrições, testes em grande escala) revelou uma descida, sendo de 1,64% em comparação com os 3,34% na semana anterior (média da semana). Já a taxa de positividade para testes de prescrição, ou seja, para pessoas com sintomas, foi de 5,67% em comparação com 6,86% na semana anterior.

Houve igualmente um recuo na taxa de incidência, que se situou nos 165 casos por 100.000 habitantes durante 7 dias, entre 4 e 10 de janeiro, por comparação com a semana de 28 de dezembro, em que foi de 181 casos por 100.000 habitantes durante igual período.

A taxa de incidência continua a diminuir ligeiramente em todos os grupos etários exceto nas crianças dos 0-14 anos de idade, o que segundo o boletim do Ministério da Saúde pode ser explicado pelo aumento do número de testes realizados antes do reinício das aulas, a 11 de janeiro, como parte de uma ação especial da campanha de testes em grande escala. O grupo etário dos 60-74 anos permanece separado, com uma taxa de incidência mais baixa de 92 por 100.000 pessoas.

No que respeita aos contágios, o círculo familiar continua a ser o contexto mais frequente de transmissão de infeções covid-19 com 45,3%; 11% são atribuíveis ao regresso de férias ou a um contexto de férias. Por outro lado, a taxa de contaminações cuja fonte não é claramente atribuível subiu para 31,9%.





