As novas restrições também mexem com o funcionamento das salas de espetáculo do país, mas as representações vão continuar.

Covid-19. Teatros continuam a funcionar, apesar das novas restrições

Diana ALVES

O Governo de Xavier Bettel avançou com novas medidas sanitárias, mas os teatros do país vão continuar em cena. A Federação dos Teatros lembrou hoje que as novas restrições também mexem com o funcionamento das salas de espetáculo do país, mas que as representações vão continuar.O recolher obrigatório das 23h00 às 06h00 é uma das restrições que impõe algumas adaptações. Assim, alguns espetáculos vão ter de começar mais cedo.

Por outro lado, a proibição de ajuntamentos de mais de 100 pessoas, por exemplo, faz com que as salas maiores deixem de poder acolher mais de uma centena de espetadores.

Apesar destas mexidas, a federação sublinha que, ao contrário do que aconteceu em março, as criações previstas vão poder acontecer na data prevista, os projetos já lançados vão prosseguir e os artistas vão poder continuar os ensaios.

A organização destaca ainda o “programa rico e variado” dos diferentes teatros e centros culturais luxemburgueses, que “permite aos artistas nacionais continuarem a exprimir-se através das suas artes”. Já os espetadores poderão continuar a ter acesso à arte e à cultura.



