Task Force prevê estabilização de novos casos nas próximas semanas

Susy MARTINS Previsões são otimistas apesar da subida ligeira de casos após as férias e da rentrée escolar.

Apesar do ligeiro aumento de casos de covid-19 no regresso das férias de verão, as últimas previsões da Task Force Covid-19 são mais otimistas. Segundo o último relatório publicado na sexta-feira, os cientistas consideram que com os níveis atuais de interações sociais e o avanço da vacinação no país haverá um nível constante à volta dos 100 novos casos por dia nas próximas semanas.

Atualmente o número situa-se em média nos 84 casos diários. Para os investigadores o aumento para os 100 casos diários é considerado razoável, tendo em conta os efeitos dos regressos das férias e da rentrée escolar.

Ainda assim, os investigadores consideram que a situação epidémica se mantém a um "nível volátil" devido à forte prevalência da variante Delta e do aumento das interações sociais.

A médio prazo, o grupo de trabalho equaciona uma descida mais acentuada dos casos a partir de outubtro e até ao final do ano. Mas reitera que não passam de estimativas, uma vez que não se consegue prever ao certo a trajetória de novas variantes mais resistentes às vacinas.

"As interações sociais cuidadas, o cumprimento das medidas de higiene e o rastreio de contactos continuam a ser essenciais para estabilizar o regime epidémico e evitar uma recuperação significativa", salientam.

