Covid-19. Task Force alerta para possível subida do número de casos nas próximas semanas

O último relatório da Task Force Covid-19 alerta para o risco de o número diário de infeções pelo novo coronavírus vir a aumentar nas próximas semanas. Em causa está o aumento dos contactos sociais após as férias de Natal e, sobretudo, o impacto da variante britânica.

No seu último relatório, publicado na sexta-feira, a equipa de investigação sobre a covid-19 alerta para o potencial aumento das interações sociais no período pós-férias, explicando que "tipicamente isso acontece com um atraso de 10 a 21 dias", o que, a confirmar-se, poderá ocorrer nos próximos dias.

Apesar disso, uma coisa é certa, segundo a análise dos especialistas, a população foi cautelosa durante as festas de fim de ano e isso refletiu-se ao nível do aparecimento de novos casos de covid-19 no país ao longo das últimas semanas.

A esse respeito, a Task Force frisa que o "antecipado aumento significativo do número de casos devido às interações sociais durante as férias parece não ter acontecido e poderá indicar que as pessoas foram prudentes durante o período de férias".

“Para já não é possível prever o efeito da vacina sobre a nova variante” No Luxemburgo já foram detetados três casos da nova variante inglesa, mais contagiosa que o vírus original. A descoberta foi feita pela equipa de Tamir Abdelrahman, chefe do departamento de Microbiologia do Laboratório Nacional de Saúde (LNS).

Apesar de a tendência de estabilização do número de casos se manter há algumas semanas, os peritos falam na possibilidade de um "forte crescimento da curva epidémica" devido à presença da variante britânica do vírus, mais contagiosa. Os investigadores alertam mesmo para o facto de "o número diário de casos poder exceder o pico anterior". Por essa razão, apelam para a importância de continuar os esforços de luta contra a pandemia, através da redução das interações físicas, do respeito pelas medidas de higiene e da participação no programa de testes em larga escala.

Na semana passada a média de casos diários foi de 147, um número bastante abaixo das 431 infeções por dia registadas na primeira metade de dezembro.



