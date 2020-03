Todos os trabalhadores das cadeias de supermercados Cactos e Auchan que continuam a trabalhar no Luxemburgo vão receber prémios.

Covid - 19. Supermercados dão prémios a todos os trabalhadores

O Grupo Cactus também vai dar um prémio a todos os seus trabalhadores. Nas próximas semanas deverão receber um prémio de 500 euros, acrescido de 200 euros previstos no acordo coletivo de trabalho, recentemente concluído. "Além disso, foi decidido que as horas extras trabalhadas e as futuras horas extras serão pagas a 100% em vez dos habituais 50%", afirmou Laurent Schonckert, CEO do Grupo Cactus. "Nestes tempos difíceis, os nossos funcionários estão mostrando coragem, dedicação e solidariedade, indo trabalhar enquanto outros ficam nas suas casas", acrescenta o responsável do grupo.

Horas antes deste anúncio o Contacto revelou que os trabalhadores do Auchan Luxemburgo iriam receber um prémio de mil euros, como os seus colegas franceses.

"Todos os funcionários que continuem a trabalhar, apesar da epidemia do Covid - 19 vão receber um prémio de mil euros ", garantiu ao Contacto uma fonte do Auchan Luxemburgo.

O valor adicional, livre de impostos, destina-se a "premiar" os funcionários, que continuam a ir trabalhar para os supermercados, mesmo em tempo de epidemia.



A cadeia de supermercados Auchan vai conceder um bónus de 1000 euros aos seus empregados "pelo seu empenho excecional", em continuarem a ir trabalhar, apesar da atual situação de pandemia do coronavírus, no Luxemburgo e em França.

A administração da Auchan Retail vinca que é "graças ao esforço contínuo dos seus empregados que trabalham nas lojas, nos serviços de recolha e entrega que a cadeia tem conseguido permanecer aberta".

"Para uma situação excecional, esforço excecional... e prémio excecional", declarou Edgar Bonte, presidente do Auchan Retail citado pela France3.

Sugestão do ministro

A oferta deste prémio pela Auchan Retail surge como resposta ao apelo de Bruno Le Marie, o ministro do Economia francês, que há dois dias pediu às empresas francesas que oferecem tal recompensa, livre de impostos, aos seus trabalhadores que continuam a deslocar-se para o local de trabalho.

Um bónus de mil euros aos "mais expostos" e que desempenham o seu trabalho "às vezes com um nó no estômago", causado pelo medo, declarou o ministro.

Na verdade, e como lembra a imprensa francesa este bónus, sugerido por Bruno Le Marie é o 'bónus de Macron', adotado pela primeira vez, pelas empresas, em 2019, e oferecido aos trabalhadores, como resposta ao movimento dos coletes amarelos. Perante o sucesso da medida, que pode ir até aos mil euros, o governo propôs às empresas manterem esse prémio para aumentar o poder de conta dos funcionários.





