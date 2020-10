Os residentes ou viajantes provenientes do Grão-ducado, e também de Portugal, deixam de ter de cumprir uma quarentena de 10 dias à chegada ao país.

Covid-19. Suíça retira Luxemburgo da lista de países com chegadas condicionadas

Ana TOMÁS

As autoridades suíças levantaram, esta quarta-feira, 28 de outubro, as restrições à entrada de pessoas provenientes da maior parte de países e regiões que estavam na "lista negra", devido à covid-19, e onde se incluía o Luxemburgo.



Os residentes ou viajantes provenientes do Grão-ducado, assim como de Portugal, deixam de ter de cumprir uma quarentena de 10 dias à chegada, sob pena de uma multa de dez mil francos suíços (9.350 euros).

As restrições a países ou regiões são decididas, pelas autoridades suíças, com base no risco elevado de infeção, considerando os novos casos positivos por 100 mil pessoas nos últimos 14 dias. Se a incidência nos estados e zonas em causa exceder em pelo menos 60 a da Suíça– mais de 760 por 100 mil habitantes, segundo os números mais recentes -, são inscritos na lista negra.

A Suíça tinha sido relativamente poupada na primeira vaga da pandemia, na primavera, mas desde há várias semanas que o número de casos diários duplica semanalmente.



A lista de países e regiões com chegadas condicionadas, que até esta quarta-feira tinha dezenas de nomes, foi assim encurtada passando a considerar apenas os que nas estatísticas da pandemia estão piores que a Suíça.

Na "lista negra" continuam Andorra, Arménia, Bélgica e República Checa. e algumas zonas francesas. No caso da França só as regiões de Hauts-de-France, a da capital e a Polinésia permanecem na lista.

com Lusa

