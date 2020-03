O Governo luxemburguês anuncia 12 novas infecções com o coronavírus.

Covid - 19. Sobe para 19 o número de infetados no Luxemburgo (em atualização)

Madalena QUEIRÓS O Governo luxemburguês anuncia 12 novas infecções com o coronavírus.

O Ministério da Saúde anuncia 12 novos casos de infetados com o coronavírus COVID-19. A somar aos sete casos já diagnosticados. A novidade é que há dois casos que resultam de transmissão local. Um dos casos foi diagnosticado no Hospital Robert Schuman (HRS), nas instalações do Kirchberg. O hospital avança medidas especiais nas instalações de Kirchberg: reforço do controle de acesso na entrada, limitar as visitas dos pacientes. O parque de estacionamento fica reservado exclusivamente para pessoal e pessoal médico Todas as operações programadas foram suspensas e há, também, uma diminuição das consultas.

O Ministério da Saúde convida toda a população a consultar as informações disponíveis em www.gouvernement.lu/coronavirus para informações gerais e medidas preventivas ou a ligar para a linha directa 8002 8080.

O Governo recorda ainda que as pessoas com sintomas de uma infecção (tosse, febre ou problemas respiratórios) que tenham estado numa área de risco não devem ir ao médico ou ao pronto-socorro, mas devem ligar para o 8002 8080 ou, em caso de emergência, para o 112. Devem também evitar as visitas a pessoas vulneráveis.