Covid-19. Sindicato dos professores exige novas medidas nas escolas do Luxemburgo

Susy MARTINS Na segunda semana de outubro, 12% do total dos 806 casos de infeção registados no país foram detetados em estabelecimentos de ensino.

O sindicato dos professores quer novas medidas sanitárias nas escolas do país. O apelo surge depois do meio escolar se ter tornado no segundo local onde há mais contaminações pela covid-19. De acordo com o balanço semanal do ministério da Saúde, entre os dias 5 e 11 de outubro, 12% do total dos 806 casos de infeção registados no país foram detetados em estabelecimentos escolares, mais 5% do que na semana precedente.

Para o Sindicato Nacional dos Professores da Confederação Geral da Função Pública (SNE/CGFP), esta é uma informação importante para alunos, pais, professores e educadores. O sindicato frisa que o Governo “deveria reconhecer, pelo menos a partir de agora, que também há contaminações nas escolas e reagir de forma consequente”.

O SNE defende que o Governo deveria ter em consideração as medidas propostas pelo sindicato aquando da rentrée escolar em setembro, para não correr riscos desnecessários que põem em perigo a saúde dos alunos e dos docentes. A central sindical volta por isso a lembrar que é essencial que o distanciamento físico seja garantido em todas as escolas. Se isso não for possível, a solução deve passar por encontrar uma sala maior ou então dividir a turma em dois grupos. Outra reivindicação é que haja purificadores de ar móveis nas salas onde não é possível abrir as janelas.

O sindicato explica ainda que todas as escolas deveriam estar equipadas com termómetros para medir a febre aos alunos. Desta forma, os professores poderiam agir rapidamente mandando para casa as crianças doentes.

Um último pedido é que as crianças não sejam misturadas num só grupo nas estruturas de acolhimento extracurricular (“Maison Relais”, em francês).

O SNE recorda que no regresso às aulas em maio, após o confinamento, as crianças eram separadas em grupos pequenos naquelas estruturas, algo que já não acontece. O sindicato conclui sublinhando que o número elevado de infeções não pode ser ignorado e que existe um risco real de contaminações nas escolas. Daí o apelo ao Ministério da Educação para que assuma as suas responsabilidades e reveja as medidas em vigor nos estabelecimentos escolares.

