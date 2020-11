Sexta-feira é dia de conselho de governo. Os números de quinta-feira foram muito altos. O primeiro-ministro tinha prometido agir.

Covid-19. Será que amanhã são decididas medidas mais duras?

Paula SANTOS FERREIRA Sexta-feira é dia de conselho de governo. Os números de quinta-feira foram muito altos. O primeiro-ministro tinha prometido agir.

O primeiro-ministro Xavier Bettel e a Ministra da Saúde Paulette Lenert deixaram bem claro que se as infeções continuassem a subir continuamente no país o governo iria endurecer as medidas. Sexta-feira de manhã haverá reunião de Governo e perante os números de hoje e dos que se têm registado desde o dia 1 de novembro, poderão ser decididas medidas mais duras. Se não for amanhã, deverá ser no fim de semana, que os governantes irão falar ao país.



Para o primeiro-ministro Xavier Bettel esta semana foi o “momento da verdade” sobre o qual ele iria falar no final. Esta manhã, perante o aumento das hospitalizações Paulete Lenert admitiu que a ativação da fase 4 do plano de contingência hospitalar estava iminente. Isto antes de serem conhecidas as infeções e óbitos registadas quarta-feira.

Regras mais musculadas



Aos microfones da rádio 100,7 em dias diferentes, ambos os governantes declararam que “novas medidas estão a ser preparadas” e prontas a entrar em ação caso seja necessário.

Esta manhã, a Ministra da Saúde frisou que a situação “estabilizou, mas não chega, os números têm de descer”. Esta tarde, chegou o balanço de quarta-feira: em 24 horas, mais 6 mortes e 803 casos de infeção.

Desde o dia 1 de novembro a epidemia já causou 13 mortes no país, e infetou 3215 pessoas, em apenas cinco dias.

Na entrevista à rádio 100,7 Paulete Lenert declarou que a situação continua alarmante, embora as medidas tomadas tenham dado resultado, se não tivessem sido adotadas, os números seriam “dramáticos”.

E confirmou: "O governo está de fato a preparar novas medidas" devido à situação sanitária no país, qualificada como "extremamente crítica".

Adiamento cirurgias programadas

Neste momento, encontram-se 193 pessoas hospitalizadas com covid-19 em serviços normais e 36 nas unidades de cuidados intensivos (UCI). Estes doentes representam 36% das camas das (UCI), do país, já que existe um máximo de 100 leitos nestas unidades, segundo o Wort francês. E um máximo de 264 camas nos cuidados normais.

No passado domingo, em entrevista à radio 100,7 Xavier Bettel adiantou que se os valores da epidemia continuassem a aumentar e a sobrecarregar os hospitais “poderiam ser tomadas medidas adicionais”, mais restritivas.

A ativação da fase 4 do plano hospitalar deverá ser anunciada, e isso significa que as consultas e cirurgias programadas irão ser adiadas e as camas para doentes covid-19 reforçadas. O encerramento de serviços hospitalares não urgentes permite o reforço médico, de enfermagem e de outros profissionais para as equipas covid-19. Além de que a ministra da saúde já disse que se iria voltar a recorrer às candidaturas de médicos e estudantes de medicina que foras do serviço público que foram feitas na primeira vaga.

Textos legislativos preparados

O primeiro-ministro avançou que já estavam a ser preparados os textos legislativos para serem aprovados rapidamente para entrarem em vigor de modo a poder combater o mais cedo possível a progressão contínua da covid-19 no país.

Também a nível das escolas, deverá ser encontrada uma solução para uma maior celeridade na realização dos testes covid-19 aos alunos, onde atualmente existe um atraso, na entrega da ordem para serem feitos.

