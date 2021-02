A segunda fase da vacinação deverá arrancar no início de março para as pessoas com mais de 75 anos e as consideradas "altamente vulneráveis".

Covid-19. Será possível escolher em que centro se vai ser vacinado

Susy MARTINS A segunda fase da vacinação deverá arrancar no início de março para as pessoas com mais de 75 anos e as consideradas "altamente vulneráveis".

O Grão-Ducado conta a partir desta segunda-feira com dois centros de vacinação contra a covid-19 - Esch-Belval e a sala Victor Hugo na capital - e mais três estão planeados no futuro, à medida que o país for recebendo mais doses de vacinas contra a covid-19. A segunda fase da vacinação deverá arrancar no início de março para as pessoas com mais de 75 anos e as consideradas "altamente vulneráveis", e o Governo assegurou que os centros não serão limitados pelo critério de proximidade geográfica.

Quer isto dizer que quem morar em Ettelbruck e preferir tomar a vacina no centro da capital do país, em vez do que ficará situado em Ettelbruck, poderá fazê-lo. A garantia foi dada pela ministra da Saúde, Paulette Lenert, em resposta ao Partido Cristão Social (CSV)."Todos aqueles que recebam um convite para serem vacinados contra a covid-19 poderão escolher o centro de vacinação da sua preferência, na medida da disponibilidade", esclareceu a ministra depois da chuva de críticas que gerou a anúncio da localização do quinto centro de vacinação, em Mondorf-les-Bains. Muitos consideraram que este era demasiado distante para os moradores das comunas de Echternach e Grevenmacher.

Luxemburgo terá seis fases de vacinação. Saiba a que fase pertence País entra na fase 2 em março.

Após os centros em Belval, Ettelbruck, cidade do Luxemburgo e no Findel, também Mondorf-les-Bains vai acolher um centro de vacinação contra a covid-19 num futuro próxima. Esta segunda-feira entre em funcionamento o segundo centro de vacinação no sul do país, em Esch-Belval, depois do da capital, a funcionar desde dezembro. Segundo o comunicado do Governo, o procedimento e horário de abertura são os mesmos dos da cidade do Luxemburgo, na sala Victor Hugo, em Limpertsberg.



