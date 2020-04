As equipas policiais vão estar nas ruas atentas a quem não cumprir a lei. 149 euros de multa para quem não usar proteção bocal, quebrar o distanciamento social ou deslocar-se de automóvel sem justificação.

Covid-19. Sem máscara? A partir de amanhã a polícia vai multar

O ministro do Interior François Bausch deixou o aviso: A partir de dia 27 abril a polícia do Luxemburgo já não vai facilitar, passando a multar quem não respeitar o uso obrigatório de máscara ou outro acessório de proteção bocal, como lenços, nos transportes e locais públicos. A multa é de 149 euros de multa. À segunda vez a penalização é a dobrar.



Esta multa também se vai continuar a aplicar a quem não respeitar o distanciamento social ou deslocar-se sem justificação, nomeadamente nas viagens de automóvel.

Também as empresas que não respeitarem as medidas de restrição e começarem a funcionar sem autorização incorrem numa multa de 4.000 euros, ou 8.000 se voltarem a violar a lei.

Os agentes da autoridade destacados para estas operações de controlo estão devidamente protegidos para evitar a sua contaminação. O mesmo se passa com as viaturas policiais e militares.

Nesta fase, também as patrulhas serão mantidas com equipas fixas, aos pares, e no sempre no mesmo veículo da polícia, para não haver misturas de equipas e unidades, referiu François Bausch.

