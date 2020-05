São as conclusões de um primeiro estudo sobre a evolução da doença , caso não tivesse havido confinamento.

Covid-19. Sem confinamento "teríamos tido milhares de mortos" no Luxemburgo

Madalena QUEIRÓS São as conclusões de um primeiro estudo sobre a evolução da doença , caso não tivesse havido confinamento.

"Caso não tivéssemos tido as medidas de confinamento, como noutros países, teríamos tido milhares de vitimas no país", afirmou o ministro do Desporto, Dan Kersch, numa conferência de imprensa realizada esta tarde sobre as fases de desconfinamento no desporto. No início das suas declarações, o governante citou um primeiro estudo que foi feito sobre que impacto teria a Covid-19 no Grão- Ducado, caso não tivessem sido adotadas as medidas de confinamento. O resultado seriam "milhares de mortos".



O Grão-Ducado iniciou o confinamento a 16 de Março. O primeiro-ministro, Xavier Bettel, anunciou um desconfinamento do país em vários fases.

