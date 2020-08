Cidadãos encontram-se na região costeira de Monopoli.

Covid-19. Seis luxemburgueses postos em quarentena no sul de Itália

Redação

Seis cidadãos luxemburgueses foram postos em quarentena na região italiana de Monopoli, no sul do país. Segundo a RTL, que cita a imprensa italiana, o cidadãos tinham realizado os testes de despistagem no Grão-Ducado antes da partida mas os resultados - positivos para infeção por covid-19 - só terão sido comunicados após a chegada das pessoas ao território italiano.

Segundo os media italianos, os turistas estão a ser seguidos pelas autoridades locais e encontram-se em isolamento na sua casa de férias perto de Foggia. Os meios de comunicação referem ainda que os cidadãos serão assintomáticos e encontram-se de boa saúde.

De relembrar que as autoridades sanitárias luxemburguesas estão obrigadas a informar outros países caso os viajantes que se submetam aos testes antes de viajarem dêem positivo para infeção pela covid-19.





