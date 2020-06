A crise da covid-19 vai gerar um aumento de 22,4% nas despesas, atingindo 3,7 mil milhões de euros.

Covid-19. 'Seguro doença e maternidade' com défice de 551 milhões de euros

Henrique DE BURGO

O Governo prevê um défice de 551 milhões de euros na situação financeira do seguro doença e maternidade para 2020, sobretudo devido ao impacto da crise pandémica. Esta é uma das principais conclusões da reunião quadripartida de ontem, que juntou os ministros da Segurança Social, Romain Schneider, da Saúde, Paulette Lenert, e das Finanças, Pierre Gramegna, representantes dos trabalhadores, do patronato e dos prestadores de serviço de saúde.

Segundo o ministro da Segurança Social, Romain Schneider, em 2019 houve um excedente de 102 milhões de euros, mas para este ano o cenário é bastante diferente, com um défice de 551 milhões.

A crise da covid-19 vai gerar um aumento de 22,4% nas despesas, atingindo 3,7 mil milhões de euros, quando o aumento anual era habitualmente de cerca de 7%, refere Romain Schneider.Com o défice previsto (551 milhões), o saldo global acumulado deverá cair de 971 milhões de euros em 2019 (31,3% da despesa corrente) para 420 milhões de euros em 2020 (11,1% da despesa corrente).

No entanto, este resultado não inclui a participação financeira do Estado nas chamadas medidas "covid-19", cobertas pelo seguro de doença e maternidade. Uma atualização será feita no segundo semestre do ano, quando o Centro Comum da Segurança Social tiver todos os dados.

Para 2021, prevê-se um desequilíbrio financeiro na ordem de -214 milhões de euros. As receitas poderão deixar de cobrir as despesas correntes e o saldo global acumulado poderá cair para cerca de 206 milhões de euros, ou seja, 5,8% das despesas correntes estimadas para 2021. "A situação financeira é parcialmente explicada pelo impacto do coronavírus 'covid-19' e pelas medidas tomadas pelo governo para limitar a propagação do vírus e proteger a saúde de toda a população", explica o ministro.

O prolongamento da licença por razões familiares e a introdução da licença de apoio à família deverão representar cerca de 300 milhões de euros em despesas. O pagamento direto dos gastos de saúde pelo seguro de doença e maternidade, entre 1 de abril e o fim do confinamento, é de cerca de 156 milhões de euros.



